Тбилиси, , 19:04 — REGNUM

Черное море, весь регион и в том числе Грузия были и остаются в ареале стратегических интересов США, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на «правительственном часе» в парламенте Грузии 17 октября, отвечая на вопросы оппозиционных депутатов.

«Черное море и Грузия приоритетны как для США, так и в контексте НАТО, на что указывают решения последнего саммита НАТО в Брюсселе, которые были приняты как в отношении Черного моря, его безопасности, так и в отношении Грузии, в том числе участия Грузии в учениях группы абордажа, визиты кораблей стран-партнеров в наши порты, сотрудничество в направлении безопасности. Все это свидетельствует о том, что Черное море и весь регион и в дальнейшем будут находиться в ареале стратегических интересов США», — подчеркнул Залкалиани.

Заявления оппозиции о том, что нынешнее правительство Грузии не желает развития отношений с США и НАТО и их распространения на Черное море, он назвал спекуляциями.

Такими же спекуляциями министр назвал и обвинения в адрес властей со стороны банкира Мамуки Хазарадзе, который утверждает, что правительство Грузии и Бидзина Иванишвили пытаются сорвать осуществление проекта глубоководного порта Анаклия.