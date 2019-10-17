Брюссель, 17 октября 2019, 18:53 — REGNUM Евросоюз должен заморозить процесс переговоров по вопросу вступления Турции в ЕС, заявил 17 октября глава Европарламента Давид Сассоли.
По его словам, это надо сделать в ответ на проведение турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии.
«Мы не можем вести этот процесс со страной, которая так себя ведёт», — сказал Давид Сассоли.
При этом он призвал Евросоюз применять политические и дипломатические меры давления на Турцию, чтобы заставить Анкару остановить свою военную операцию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители стран Евросоюза в ООН обратились к Турции с коллективным требованием прекратить военную операцию «Источник мира», которую Анкара проводит с 9 октября в Сирии.
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