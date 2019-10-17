Москва, , 18:52 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ направит материалы расследований СМИ в Генпрокуратуру и другие ведомства. Об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).

«Считаю, что материалы журналистских расследований, представленные телеканалом НТВ и информационным агентством ФАН, являются достаточным основанием для принятия необходимых мер, в том числе процессуального характера компетентными органами и спецслужбами», — отметила она.

«Именно для этих целей комиссия приняла решение направить данные материалы Генеральному прокурору России, в Роскомнадзор и др. службы», — указала парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, СМИ представили расследование, в частности, по поводу участия агента ЦРУ Стивена Секстона в участии и организации массовых протестов в Москве летом 2019 года.

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