Москва, , 18:49 — REGNUM Скорее всего, президенту США Дональду Трампу не удастся столкнуть Россию с Турцией из-за Сирии, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Трамп выполняет простую задачу к своим выборам. Он обещал вывести войска из Сирии и не вводить новые. А столкнуть нас с турками мечтают многие. В том числе и Трамп. Я думаю, что это, скорее всего, не удастся. Мы договоримся с Эрдоганом и выведем свои войска. И в этом смысле не подыграем никакому Трампу», — сказал Калашников.

В свою очередь, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин отметил, что Трамп пытается показать своим избирателям, будто все проблемы Америки будут решаться чужими руками. Кроме того, Делягин признался, что он не удивится, если выяснится, что вице-президент США Майк Пенс в Анкаре подталкивает Эрдогана к тому, чтобы тот устроил в Сирии резню. Что касается скандального письма Трампа Эрдогану, то, по мнению Делягина, со стороны главы Белого дома это было чистой провокацией, так как президент Турции не смог бы согласиться с Трампом, не потеряв лица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал вице-президента США Майка Пенса в своём президентском дворце, после чего политики уединились для проведения полуторачасовых закрытых переговоров по вопросам выхода США из Сирии и турецкой операции «Источник мира» против сирийских курдов.

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