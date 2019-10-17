Ла-Пас, , 19:55 — REGNUM По меньшей мере 235 международных наблюдателей будут следить за «прозрачностью» президентских выборов в Боливии, которые состоятся 20 октября. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В ходе пресс-конференции председатель Верховного избирательного суда республики Мария Чоке заявила: «На сегодняшний день их [международных наблюдателей] зарегистрировано 235. Конечно, от некоторых мы ещё ждём подтверждения».

Среди организаций и политических субъектов, подтвердивших, что они направят наблюдателей на выборы в Боливии, числятся Организация американских государств (группа из 92 человек), Европейский Союз (2 человека), Межамериканский союз избирательных органов (24) и миссия из аккредитованных в Боливии дипломатов (99).