Москва, , 18:33 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв считает преждевременным ставить точку по Brexit.

«Несмотря на бравурный тон обоих подписантов, говорить, что тем самым поставлена окончательная точка в непростой эпопее с выходом Британии из ЕС, пока рановато», — отметил Косачёв в Facebook.

Соглашение еще должны утвердить на саммите ЕС 17−18 октября, но как раз там вряд ли будут трудности.

«Ключевая проблема остается прежней: соглашение должна одобрить британская Палата общин на экстренном заседании в субботу, 19 октября. Как известно, Терезе Мэй трижды не удалось провести через палату свой проект соглашения, и никто не гарантирует, что успеха добьется ее преемник». — указал сенатор.

Несмотря на то, что Лондону и Брюсселю удалось согласовать новый вариант решения проблемы ирландской границы (а именно в ней загвоздка), гарантий никто дать не может.

«Поэтому все ждут контрольного срока — субботы. Подождем и мы», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщили о согласовании новой сделки по Brexit.

Читайте ранее в этом сюжете: Фондовый рынок США растет благодаря сделке по Brexit