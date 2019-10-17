Ашхабад, 17 октября 2019, 18:27 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, разрешив семи государственным банкам Туркмении стать соучредителями хозяйственного общества «Туркменские алабаи», которое займется селекцией и разведением собак этой породы, пишет «Туркменистан сегодня».
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Принять участие в создании этого учреждения смогут Центральный банк Туркмении, государственный банк развития, государственный банк внешней экономической деятельности, а также коммерческие банки «Дайхананк», «Туркменбаши», «Туркменистан» и «Халкбанк».
Каждый из этих банков получил право на долю в уставном капитале «Туркменских алабаев» в размере 12,5%.
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