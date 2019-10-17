Москва, 17 октября 2019, 18:17 — REGNUM Россия сможет договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов вывести войска из Сирии, если российские или сирийские войска «очистят» север страны от курдских группировок.
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