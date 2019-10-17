Москва, , 18:17 — REGNUM Россия сможет договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Для чего Россия зашла в Сирию? Она, между прочим, единственная, кто находится там на законных основаниях, — сказал Калашников. — Мы зашли туда с объявленными целями. Нам надо было разобраться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И не более того. Мы усилили Асада и дали ему возможность навести порядок в собственной стране. Но, конечно, мы не будем воевать за него на каждом клочке земли. А с Эрдоганом мы договоримся по-другому».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов вывести войска из Сирии, если российские или сирийские войска «очистят» север страны от курдских группировок.

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