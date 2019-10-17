Москва, , 18:00 — REGNUM Наказания за нарушение законодательства в сфере СМИ в РФ самые гуманные, что позволяет прессе чувствовать себя свободно. Об этом заявил глава комиссии и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«У нас очень гуманные законы, это действительно так, у нас самая свободная пресса. Мы посмотрели, у нас вообще мало ограничений и пресса присутствует везде. У нас в Госдуме больше тысячи аккредитованных корреспондентов», — заявил Пискарёв.

Так, по его словам, штрафы за недостоверную информацию в СМИ за рубежом очень высокие и в некоторых странах достигают 3−5% от выручки телеканала. А за призывы к участию в протестных акциях граждане других стран могут получить наказание в виде трех лет лишения свободы.