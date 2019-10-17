Москва, 17 октября 2019, 18:00 — REGNUM Стравливая Турцию и Сирию, президент США Дональд Трамп рассчитывает поставить Россию в такое положение, когда ей придется выбирать между Дамаском и Анкарой, считает главный научный сотрудник Московского гуманитарного университета Александр Севастьянов. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
При этом, как подчеркнул Севастьянов, Турция поняла, что её дрейф в сторону НАТО и ЕС полностью провалился.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Сирии Башара Асада, с агрессией Турции, начавшей военную операцию на сирийской территории, Сирия будет бороться всеми средствами и методами.
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