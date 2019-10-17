Москва, , 18:00 — REGNUM Стравливая Турцию и Сирию, президент США Дональд Трамп рассчитывает поставить Россию в такое положение, когда ей придется выбирать между Дамаском и Анкарой, считает главный научный сотрудник Московского гуманитарного университета Александр Севастьянов. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Во-первых, Трамп получил от Эрдогана несколько виртуальных пощечин и с покупкой С-400, и с наступлением против курдов. И в какой-то момент Трамп просто не сдержал эмоций, — сказал Севастьянов. — Во-вторых, сверхзадача Трампа — столкнуть Асада и Эрдогана, чтобы Турция вошла в военный конфликт с Сирией. Тогда Россия окажется между двух стульев. Россия окажется в ужасном положении, так как будет вынуждена выбирать между Сирией и Турцией. Трампу это нужно, так как за последние годы Турция активно дрейфует в сторону России. Она становится нашим человеком в НАТО».

При этом, как подчеркнул Севастьянов, Турция поняла, что её дрейф в сторону НАТО и ЕС полностью провалился.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Сирии Башара Асада, с агрессией Турции, начавшей военную операцию на сирийской территории, Сирия будет бороться всеми средствами и методами.

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