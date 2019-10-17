Лондон, , 17:58 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что еще до конца года попросит у британского правительства разрешение, необходимое для проведения нового референдума о независимости. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает испанское издание ABC. Произнося речь на закрытии съезда Шотландской национальной партии (SNP), Стерджен выразила уверенность, что «отказ Вестминстера не продлится вечно», а итоги гипотетического референдума будут благоприятными для сторонников независимости.

«Как и мы, они знают, что референдум будет. И знают, что когда это произойдет, Шотландия выберет независимость», — сказала первый министр. Она также заверила, что SNP никогда не доверится консерваторам у власти. «У меня есть послание для любой партии в Вестминстере, которая хочет поддержки SNP: если ты не уважаешь право Шотландии выбирать собственное будущее в избранный нами момент, то даже не утруждайся поднимать трубку», — добавила Стерджен.

Она ясно дала понять, что считает Брексит особенно несправедливым для Шотландии, «поскольку это будет единственная часть Соединенного Королевства, выходящая из состава ЕС против своей воли». Дело в том, что шотландцы в 2016 году голосовали против «развода» с Европой. Ранее, в 2014-м, 55% жителей Шотландии отказались отделиться от Великобритании, но успех Брексита позволил SNP снова поднять вопрос о независимости региона.