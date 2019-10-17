Мадрид, , 17:54 — REGNUM «Гибралтар проводит всеобщие выборы, которые выглядят самыми значимыми в его истории, — пишет сегодня, 17 октября, испанское издание El Mundo. — Не потому, что неизвестно имя того, кто займет кабинет под номером 6 в Конвент-плейс, резиденции правительства — к тому же все опросы указывают на третий, причем довольно уверенный триумф Фабиана Пикардо — но из-за происходящего в Брюсселе в связи с Брекситом, выходом Соединенного Королевства из состава ЕС».

Голосование началось в девять часов утра и завершится в десять часов вечера по местному времени. До этого момента 15 избирательных участков, которыми располагает заморское владение Великобритании, будут держать свои двери открытыми, чтобы более 24 тысяч граждан, имеющих право голоса (почти на тысячу больше, чем четыре года назад), определили имена 17 парламентариев и главы правительства, не являющегося депутатом. Их полномочия продлятся до 2023 года.

Избирательная кампания, не включающая в себя день тишины, проходила достаточно скромно, поскольку вопрос Брексита отвлекал на себя все внимание местных жителей и политиков. В результате сейчас есть опасения, что явка окажется более низкой, чем обычно (процент голосующих граждан в Гибралтаре традиционно высок). Итоги выборов по обыкновению огласят рано утром в пятницу в John McKintosh Hall.