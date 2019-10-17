Архангельск, , 17:54 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов впервые публично прокомментировал действия мурманского коллеги по созданию арктического научно-образовательного центра мирового уровня. Обращаясь к участникам форума «Арктические проекты — сегодня и завтра» Игорь Орлов заявил, что конкуренция его напрягает и в вопросах Арктики призвал соседей работать сообща, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Меня, как губернатора, всегда немножко напрягает (если не сказать жестче), тема конкуренции регионов. Наверное, в чем-то мы должны конкурировать, но когда речь идет об Арктике, мы должны идти единым строем ради достижения главной цели — получить лучшие решения, лучшие знания и лучшие технологии. Мы должны создавать это вместе. И не надо мне рассказывать, что научно-образовательный центр мирового уровня можно создать в другом месте — я считаю, что это не государственный подход, а подход из серии «давайте посоревнуемся». Ради чего? Ради удовольствия губернатора и группы людей, которые его окружают или ради прорыва в Арктике?», — заявил архангельский губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Архангельск приступил к созданию арктического НОЦ еще в прошлом году, после того, как президент РФ заявил о необходимости создания в стране как минимум 15 НОЦ мирового уровня. В этом году у архангельского проекта появился конкурент в виде Мурманска — новоиспеченный губернатор Чибис взялся за реализацию идеи и уже представил ее на суд главы государства. Один из главных доводов заполярного губернатора в пользу своего проекта — НОЦ для арктических нужд должен располагаться за Полярным кругом. Архангельск, в свою очередь, заручился поддержкой 46 партнеров, в числе которых Ненецкий АО, готовый предоставить свою заполярную территорию для отработки технологий.