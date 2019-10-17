Москва, , 17:54 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ намерена расширить географию своей работы и не намерена ограничиваться Москвой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия») в ходе заседания.

«К нам поступает много материалов, в том числе и по другим субъектам РФ. Мы расширим нашу географию. У нас есть и по Красноярску, и по Уралу (Екатеринбург) есть материалы. Мы увлеклись Москвой, но это далеко не всё, что нам необходимо знать». — заявил Пискарёв.

Он попросил представителей СМИ покинуть зал заседания комиссии, дальнейшее обсуждение проходит в закрытом режиме.

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