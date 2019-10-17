Москва, , 17:47 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ предложит Facebook и Google создать юрлицо в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия») в ходе заседания.

Социальная сеть Facebook Spencer E Holtaway

«Мы будем предлагать варианты создания представительства, юридического лица, чтобы вести с ними (Facebook и Google) какие-либо отношения», — сказал Пискарёв.

Ранее представители этих компаний сослались на то, что подчиняются своим офисам, расположенным за рубежом.