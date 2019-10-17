Москва, , 17:44 — REGNUM В настоящее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался в роли сирийского президента Башара Асада, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Эрдоган сейчас оказался в роли Асада. Так что мне его не жалко, — признался депутат. — Когда-то пять лет назад я был в ещё мирной Сирии, поймали первую диверсионную группировку, которая устроила взрыв. Её поймали быстро и усадили на скамью подсудимых. Откуда она пришла? Она пришла с территории Турции. Так что в том, что сейчас происходит в Сирии, во многом повинна Турция, которая грозилась её растоптать. Трамп способен нанести экономический ущерб Турции. Я этому тоже рад, потому что это будет подталкивать Турцию к сотрудничеству с Россией. По-другому ей будет тяжело».

При этом Калашников уточнил, что если Эрдоган будет соглашаться с Америкой во всём, то он рискует утратить поддержку собственного народа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался обсуждать прекращение военной операции в Сирии «Источник мира» с американской делегацией.

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