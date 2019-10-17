Москва, 17 октября 2019, 17:44 — REGNUM В настоящее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался в роли сирийского президента Башара Асада, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
При этом Калашников уточнил, что если Эрдоган будет соглашаться с Америкой во всём, то он рискует утратить поддержку собственного народа.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался обсуждать прекращение военной операции в Сирии «Источник мира» с американской делегацией.
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