Дамаск, , 17:37 — REGNUM С агрессией Турции, начавшей военную операцию на сирийской территории, Сирия будет бороться всеми средствами и методами, заявил 17 октября президент Сирии Башар Асад во время встречи с советником премьер-министра Ирака по нацбезопасности Фалехом аль-Файядом.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сирия будет бороться с агрессией, предпринятой Турцией против нашей страны, на всей сирийской территории и всеми законными методами и средствами», — цитирует слова Асада пресс-служба сирийского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 октября запланирована встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам урегулирования в Сирии. Она состоится в Сочи.

Напомним, Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира».

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