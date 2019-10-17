Тбилиси, , 17:35 — REGNUM К вопросу монастырского комплекса Давид Гареджи необходимо относиться с особенной осторожностью и предусмотрительностью, считает министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, которому в рамках так называемого «правительственного часа» пришлось 17 октября отвечать на острые вопросы оппозиционных депутатов парламента Грузии.

Глава МИД назвал этот вопрос очень сенситивным и отметил, что его рассмотрение продолжится в рамках комиссии по делимитации границ, второе заседание которой в этом году пройдет в Тбилиси.

Как известно, решение о возобновлении работы комиссии было принято после очередных ограничений на посещение монастырей Давид Гареджи, введенных азербайджанскими пограничниками для священнослужителей и паломников из Грузии. Ситуация обострилась после первого официального визита в Баку новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая на встрече с азербайджанским коллегой поставила вопрос о необходимости завершения делимитации границ. Представители грузинского духовенства прямо обвинили президента в неосторожных заявлениях, результатом которых, по их мнению, и стали принятые Азербайджаном меры. В дальнейшем, как и прежде, ситуация вокруг комплекса периодически обострялась, в связи с чем стороны приняли решение о возобновлении работы комиссии по делимитации границ.

По мнению Давида Залкалиани, позитивные изменения в этом вопросе произошли после недавнего визита в Баку премьер-министра Грузии Георгия Гахария.

По его словам, после этого визита ситуация в Давид Гареджи вернулась к состоянию статус-кво, которое было до закрытия азербайджанской стороной находящихся на ее территории монастырей.

От дальнейшего уточнения деталей министр на открытом слушании отказался, но пообещал, что подробно расскажет депутатам о работе в направлении Давид Гареджи на встрече в закрытом формате.