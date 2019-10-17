Брюссель, , 17:33 — REGNUM Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что «исключает» необходимость продления Brexit, 17 октября передает агентство Associated Press.

По словам Юнкера, для очередной отсрочки выхода Великобритании нет причин, так как сторонам удалось принять предварительное соглашение по Brexit.

Великобритания покидает ЕС 31 октября. 17 октября стало известно, что Лондон и Брюссель заключили долгожданное соглашение по Brexit.

Читайте также: Евросоюз и Британия достигли соглашения по Brexit