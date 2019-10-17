Москва, , 17:32 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ рассмотрит расследование Федерального агентства новостей по поводу участия агента ЦРУ Стивена Секстона в участии и организации массовых протестов в Москве летом 2019 года. Об этом заявил глава комиссии и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«Мы будем внимательно изучать, интересно, что за такая загадочная фигура Секстона, что он здесь делает в период, когда у нас проходили несанкционированные митинги», — заявил Пискарев.

Ранее в СМИ появилась информация об участии Секстона в организации несанкционированных акциях протеста в Москве в 2019 году и о его помощи организаторам митингов в призыве граждан участвовать в акциях протеста.

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