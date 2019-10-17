Киев, 17 октября 2019, 17:28 — REGNUM
Экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчук) задержали по подозрению в махинациях при закупке автомобилей МАЗ на нужды оборонного сектора, которые проходили без тендера. Об этом 17 октября в кулуарах Верховной рады заявил депутат от фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов.
Он сообщил, что «Европейская солидарность» продолжит в Киеве акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера», несмотря на арест подельника экс-президента Петра Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября под Киевом детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Олега Гладковского. До этого соратник Порошенко пытался улететь из Украины. В НАБУ сообщили, что подозревают экс-чиновника в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).