Москва, , 17:27 — REGNUM После поездки депутата Государственной Думы, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина в Армению и Нагорный Карабах и его выступления 11 октября на международной конференции «Сотрудничество во имя справедливости и мира» в Степанакерте азербайджанские СМИ, общественные организации, чиновники и депутаты Азербайджанской Республики уже по традиции развернули его грубую травлю, не останавливаясь перед угрозами и запугиваниями.

Возбужденные собственными СМИ и официальными лицами, отдельные граждане Азербайджана вносят в это свою лепту, публикуя в Интернете призывы к физической расправе над Константином Затулиным (один из авторов, например, советует: «грохнуть его нужно в Карабахе, благо у нашей армии есть такие технологии»). Апофеозом истеричной кампании стало направление на этой неделе посольством Азербайджана официальной ноты МИД Российской Федерации.

В документе, который требует от МИД РФ и Государственной Думы «принять действенные меры» по отношению к Затулину, которого посольство именует не иначе как «политическим инструментом в руках его армянских покровителей», много интересных утверждений и удивительных открытий.

Начав с вопроса, что депутат подразумевал, говоря о том, что Россия «не допустит несправедливого решения карабахского конфликта», — то есть, видимо, не зная точного ответа на этот вопрос, — посольство соседней страны тут же указывает нашему МИДу, что «будучи членом правящей партии «Единая Россия», К. Затулин обязан придерживаться вышеуказанной официальной позиции».

«Вышеуказанную официальную позицию» России по проблеме Нагорного Карабаха посольство Азербайджана, естественно, определяет самостоятельно. В вину К. Затулину ставится злостное намерение «переложить на азербайджанскую сторону международно-правовую ответственность Армении за военную агрессию против суверенного государства, создать благоприятный имидж Армении в сложившейся в регионе ситуации» и так далее.

Наших соседей из Азербайджана особенно занимает важнейший вопрос об «источниках финансирования» поездки Константина Затулина. Попробуем удовлетворить любопытство посольства Азербайджана, а заодно и высказать свое мнение.

Первое. Константин Затулин принял участие в международной конференции «Сотрудничество во имя справедливости и мира» в перерыве между пленарными заседаниями Государственной Думы и не прибегая к ее помощи или финансированию. На эту конференцию своего руководителя командировал возглавляемый им с 1996 года Институт стран СНГ.

В прошедшем в Республике Арцах мероприятии участвовало 150 гостей из 30 стран мира, включая, например, представительные делегации из США и Франции, таких же как Россия стран — участниц Минской группы по нагорно-карабахскому урегулированию.

За пару дней до конференции в Нагорном Карабахе в очередной раз принимали сенаторов США. Оставляем азербайджанской стороне вопрос: почему, раздувая скандал вокруг поездки Константина Затулина, в Азербайджане не адресуют свои громы и молнии в адрес США и других стран Запада?

Второе. Приезжая в Нагорный Карабах, Константин Затулин на протяжении всех прошедших двадцати пяти лет призывает к одному и тому же — мирному урегулированию конфликта, категорически отвергая любые военные провокации, на которые, к сожалению, пустился Азербайджан в апреле 2016 года в нарушение режима прекращения огня.

Азербайджанской стороне и лично послу Азербайджана в России хорошо известно, что на протяжении всех этих лет Константин Затулин выступает за пакетное решение карабахской проблемы, которое предусматривает признание фактической независимости Нагорного Карабаха и возвращение Азербайджану отвоеванных у него районов за границей Нагорного Карабаха.

Константин Затулин искренне не видит никакого другого мирного решения карабахской проблемы. Он не провозит в Карабах оружие и вообще не торгует им, он выступает за мир в регионе, вне зависимости от того, где он выступает — в Москве, в Ереване или в Степанакерте.

Третье. К сожалению, официальные лица Азербайджана, не говоря уже о средствах массовой информации или отдельных гражданах, переходят всякую меру допустимого в своих претензиях к Константину Затулину и любым гражданам России или организациям, разделяющим его мнение. Присваивают себе право произвольно формулировать позицию России и учить нас пониманию наших национальных интересов.

К числу таких национальных интересов России, по мнению Константина Затулина, — и об этом он говорил на конференции в Степанакерте, — относятся хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Что не означает отказа каждой из наших сторон в праве на собственное мнение.

Многие в России, например, не считают правильным практику депортации из Азербайджана иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, с армянскими фамилиями, возведение в ранг национального героя убийцы Рамиля Сафарова, убившего несколько лет назад в Венгрии спящего армянского коллегу на курсах НАТО. Или, допустим, осуждение в 2016 году к заключению за посещение Нагорного Карабаха гражданина России и Израиля Александра Лапшина, что вызвало международный скандал.

Лица, проповедующие армянофобию и призывающие к войне Азербайджана за возврат территорий, несут тяжелую ответственность перед самим народом Азербайджана. Очень жаль, что уважаемое посольство Азербайджанской Республики в своей многостраничной ноте не нашло ни одного слова в поддержку мирного урегулирования в регионе, за которое и выступал Константин Затулин, в очередной раз находясь в Нагорном Карабахе.

В свою очередь, Константин Затулин отметил, что«уже привык к нападкам со стороны властей Азербайджана, Украины или, скажем, Эстонии, которые отказываются видеть себя в зеркале, когда мы в России их критикуем или в чем-то с ними не совпадаем. Помочь себе они могут только сами, выступая за мир, а не войну или, как в Эстонии, отказавшись от апартеида русского населения.

Власти Азербайджана в 2010 году запретили мне въезд на свою территорию за посещение Нагорного Карабаха. Это их право, я не рвусь туда, куда меня не приглашают. В свою очередь, не намерен отказываться от поездок в Армению и Нагорный Карабах, ставя это в зависимость от прихоти руководства Азербайджана.

Не знаю, огорчу я или обрадую Посольство Азербайджана в России, сказав, что у меня никогда не было никаких «армянских покровителей». Как не было и нет «моих покровителей» в Абхазии, Южной Осетии, Крыму и Севастополе, Приднестровье, Донбассе или в сербском Косово. В мои обязанности входит искать решения проблем, в которых, по-моему, заинтересованы мои избиратели и в целом Российская Федерация.

К этим приоритетам, безусловно, относится мир, а не война на Кавказе. По зрелому размышлению, «маленькая, но не обязательно победоносная» война за возвращение неподконтрольного Нагорного Карабаха ничего хорошего не сулит и самому Азербайджану. Хотя, конечно, может много горя причинить всем живущим на Кавказе. А я родился на Кавказе и считаю себя «русским лицом кавказской национальности».

Некоторые мои коллеги, поторопившиеся откликнуться на настойчивый запрос азербайджанской стороны, пустились рассуждать о том, что в случае с Карабахом я не выражаю позицию Государственной Думы и российского государства.

Я это уже слышал в прошлые годы от своих уже бывших коллег, когда дело касалось Абхазии, Южной Осетии или Крыма с Севастополем. Как минимум, должен обратить их внимание на то, что единственные за все время парламентские слушания по нагорно-карабахскому конфликту были организованы в 1994 году нашим Комитетом по делам СНГ и связям с соотечественниками, председателем которого я был в Первой Государственной Думе.

Считаю, что разрешение нагорно-карабахского конфликта нуждается в терпеливом и компетентном сопровождении со стороны российского парламента. Окриком и запугиванием российских депутатов за посещение Нагорного Карабаха такое урегулирование не приблизишь».

Приводим стенограмму выступления К. Затулина 11 октября в Степанакерте на Международном Форуме друзей Арцаха «Сотрудничество во имя справедливости и мира»:

«Уважаемый Президент Республики Арцах! Уважаемые участники! Приветствую вас от имени всех друзей Арцаха в России. Хотя два миллиона армян в России — влиятельная и уважаемая часть общества, среди друзей Арцаха в России, хочу это подчеркнуть, не только граждане армянской национальности.

Люди, народы и государства для достижения своих целей порой вынуждены проходить через огонь, воду и медные трубы. Я неоднократно бывал в Нагорном Карабахе (Арцахе). Бывал во всех без исключения конфликтных зонах постсоветского и европейского пространства. Нагорный Карабах (Арцах) отличается тем, что, несмотря на все жертвы и страдания, его народ демонстрирует колоссальные достижения в мирной жизни. Люди в Арцахе живут полноценной жизнью, противостоят любым поползновениям ее перечеркнуть.

Мы все ждем и надеемся, что разум и добрая воля в урегулировании карабахского конфликта восторжествуют. Конечно, наш Форум не может не обсуждать вопрос признания Республики Арцах. Но не зацикливайтесь на этом. Припоминаю, что в Средние века один из английских проповедников равенства между людьми вопрошал: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был дворянином?».

То же самое и здесь. Когда ваши предки в далекие времена воздвигали монастыри в Гандзасаре, Дадиванке или Амарасе, ставшие памятниками армянского и мирового культурного наследия, никому не приходила в голову необходимость доказывать, что эта земля принадлежит людям, которые на ней живут.

Было бы нечестным с моей стороны утверждать, что все, что я говорю, во всех нюансах и подробностях, и есть официальная позиция российского государства. Я заранее знаю, что все, что я сейчас скажу, кое-кто будет изучать с лупой в руках.

Но я знаю, что Россия, как страна — участник Минской группы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, стремится не допустить его разрешения военным путем, выступая везде и всюду за мирное решение. Когда в апреле 2016 года была предпринята попытка разрешить этот вопрос силой, Россия со своей стороны сделала все возможное для того, чтобы она была остановлена.

Да, у нас хорошие отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Хотя отношения с Арменией по определению носят гораздо более глубокий характер: мы состоим вместе в Евразийском Экономическом Союзе и, что может быть еще важнее, в Военно-оборонительном блоке — Организации Договора о коллективной безопасности.

Россия проводит самостоятельную политику. Несмотря ни на какие угрозы и санкции, мы признали самоопределение Абхазии и Южной Осетии, — я вижу здесь в первом ряду своего доброго друга Дмитрия Медоева, министра иностранных дел Республики Южная Осетия, — мы поддержали возвращение Республики Крым в родную гавань, мы вовлечены в усилия по умиротворению гражданской войны на Востоке Украины, потому что не можем допустить дальнейшего насилия над нашими соотечественниками на земле Донбасса.

Я уверен, что Российская Федерация как государство не допустит несправедливое решение карабахского конфликта. Русский народ в первую очередь ценит совесть и справедливость. А они на вашей стороне».