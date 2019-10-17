Москва, 17 октября 2019, 17:27 — REGNUM Своим письмом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану президент США Дональд Трамп хотел продемонстрировать своему турецкому коллеге, что «всё всерьёз» и унизить его, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Трамп отправил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо перед началом военной операции «Источник мира» в Сирии, где призывал президента Турции «не строить из себя крутого парня» и «не быть дураком».
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