Москва, , 17:27 — REGNUM Своим письмом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану президент США Дональд Трамп хотел продемонстрировать своему турецкому коллеге, что «всё всерьёз» и унизить его, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это письмо, которое готовили не дипломаты, а которое он (Трамп — прим. ИА REGNUM) диктовал сам. Лично, — сказал Делягин. — Это публичное унижение Эрдогана, и неважно, что тот ответил. Трамп хотел показать Эрдогану, что «всё всерьёз, потому что я с тобой говорю по-простому», так как Эрдоган не сломался. Теперь его публично унижают. Трамп демонстрирует всем, что они никто, а он круче всех».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Трамп отправил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо перед началом военной операции «Источник мира» в Сирии, где призывал президента Турции «не строить из себя крутого парня» и «не быть дураком».

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