Таллин, , 17:24 — REGNUM Среди новобранцев эстонской армии порядка 310 срочнослужащих не владеют в полной мере эстонским языком, в связи с чем в армии будут введены курсы обучения эстонским языком, сообщает сегодня, 17 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

Они будут обязательными. С 2016 года подобные языковые курсы уже вводились, однако они были лишь на добровольной основе, однако в этом году руководство эстонской армии посчитало, что обязательное обучение эстонскому языку необходимо для понимания солдатами команд и военных задач.