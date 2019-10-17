Москва, , 17:16 — REGNUM Возбуждение дела против депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича наглядно показывает крайне избирательный характер подхода украинских правоохранителей. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Если вы говорите о том, что эта борьба (с коррупцией) началась, почему господин (генпрокурор) Рябошапка блокирует полностью все дела в отношении главного фигуранта? При этом сам фигурант игнорирует полностью все следственные органы, он никуда не ходит и считает для себя это нормальным. Речь идёт о бывшем президенте Петре Порошенко», — заявил Килинкаров.

«Если вы хотите бороться с коррупцией, почему до сих пор генеральный прокурор не внёс в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с того же Порошенко? Давайте не будем питать иллюзий», — подчеркнул он.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло убытки в размере 93 млн 277 тыс. гривен.