Москва,
17 октября 2019, 17:16 — REGNUM Возбуждение дела против депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича наглядно показывает крайне избирательный характер подхода украинских правоохранителей. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины
«Если вы говорите о том, что эта борьба (с коррупцией) началась, почему господин (генпрокурор) Рябошапка блокирует полностью все дела в отношении главного фигуранта? При этом сам фигурант игнорирует полностью все следственные органы, он никуда не ходит и считает для себя это нормальным. Речь идёт о бывшем президенте Петре Порошенко», — заявил Килинкаров.
«Если вы хотите бороться с коррупцией, почему до сих пор генеральный прокурор не внёс в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с того же Порошенко? Давайте не будем питать иллюзий», — подчеркнул он.
Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло убытки в размере 93 млн 277 тыс. гривен.