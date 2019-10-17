Киев, 17 октября 2019, 17:14 — REGNUM Сегодня, 17 октября, в Верховной раде комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект, который позволяет лишить Украину контроля над частью газотранспортной системы. Об этом 17 октября в Киеве на брифинге заявила глава лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Она сообщила, что стоимость ГТС Украины оценивается приблизительно в 300 млрд евро, ежегодно она приносит доход в 3 млрд долл.
Она сообщила, что депутаты «Слуги народа» отказались внести в закон поправки, которые запрещают «приватизировать, передавать в управление, передавать в концессию, в аренду и любые другие манипуляции с госсобственностью в газовой системе».
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Украины утвердило новую модель выделения оператора ГТС из структуры «Нафтогаза Украины» (анбандлинг).
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что компания «Магистральные газопроводы» переведена из подчинения Минэкоэнергии в Минфин. По словам министра, анбандлинг состоится до конца года, и теперь у Украины есть все элементы, чтобы подписать договор интерконнектора и договор транспортировки газа с российской стороной.