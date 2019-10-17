Киев, , 17:14 — REGNUM Сегодня, 17 октября, в Верховной раде комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект, который позволяет лишить Украину контроля над частью газотранспортной системы. Об этом 17 октября в Киеве на брифинге заявила глава лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Верховная рада проголосует за законопроект, который, по сути, предусматривает потерю ГТС Украины, то Украина может лишиться не только земли, но и своей стратегической собственности — ГТС Украины… Или президент это поправит. Я обращаюсь к нему: «Остановите своих бояр, поставьте их на место». Или тогда президент будет сообщником всех этих антиукраинских действий… Происходит антиукраинский шабаш», — сказала Тимошенко.

Она сообщила, что стоимость ГТС Украины оценивается приблизительно в 300 млрд евро, ежегодно она приносит доход в 3 млрд долл.

«Большинство комитета, в том числе и от партии «Слуга народа», проголосовали за то, чтобы фактически половину собственности нашей ГТС, вместе с управлением, с прибылью просто слить в какие-то левые корпорации. Потом они получат нашу ГТС не вкладывая в неё ни копейки денег», — возмутилась Тимошенко.

Она сообщила, что депутаты «Слуги народа» отказались внести в закон поправки, которые запрещают «приватизировать, передавать в управление, передавать в концессию, в аренду и любые другие манипуляции с госсобственностью в газовой системе».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Украины утвердило новую модель выделения оператора ГТС из структуры «Нафтогаза Украины» (анбандлинг).

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что компания «Магистральные газопроводы» переведена из подчинения Минэкоэнергии в Минфин. По словам министра, анбандлинг состоится до конца года, и теперь у Украины есть все элементы, чтобы подписать договор интерконнектора и договор транспортировки газа с российской стороной.