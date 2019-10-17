Рига, , 17:08 — REGNUM Парламент Латвии намерен запретить муниципалитетам издавать собственные печатные издания, в которых региональные власти отчитываются о своей деятельности. До узаконивания такого запрета осталось одно голосование в парламенте, инициатива уже успешно прошла два чтения, сообщает сегодня, 17 октября, портал латвийского общественного вещателя LSM.

В настоящий момент практически все 119 муниципалитетов Латвии выпускают свои газеты. Латвийские законодатели считают, что такие издания искажают рынок СМИ, конкурируя не на равных условиях с коммерческими СМИ.

Если такое ограничение будет принято, то оно станет уже вторым за последние два года. В марте 2018 года самоуправлениям было запрещено выпускать собственные издания чаще, чем раз в месяц.