Москва, , 17:07 — REGNUM Привлечение к уголовной ответственности депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича едва ли знаменует начало антикоррупционной политики на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Иллюзий питать не нужно. Даже если его задержали, это ещё вовсе не означает, что события будут развиваться так, как нам хотелось бы и хотелось бы миллионам людей. Чтобы людей, которые повязаны с коррупцией, привлекли к ответственности», — заявил Килинкаров.

«Я противник каких-либо планов, которых спускают вниз: мол, хочу до 1 ноября чтоб кого-то посадили, до 1 декабря… Это должна быть системная работа, направленная на борьбу с коррупцией», — подчеркнул он.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло убытки в размере 93 млн 277 тыс. гривен.