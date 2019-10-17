Москва,
17 октября 2019, 17:07 — REGNUM Привлечение к уголовной ответственности депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича едва ли знаменует начало антикоррупционной политики на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины
«Иллюзий питать не нужно. Даже если его задержали, это ещё вовсе не означает, что события будут развиваться так, как нам хотелось бы и хотелось бы миллионам людей. Чтобы людей, которые повязаны с коррупцией, привлекли к ответственности», — заявил Килинкаров.
«Я противник каких-либо планов, которых спускают вниз: мол, хочу до 1 ноября чтоб кого-то посадили, до 1 декабря… Это должна быть системная работа, направленная на борьбу с коррупцией», — подчеркнул он.
Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло убытки в размере 93 млн 277 тыс. гривен.