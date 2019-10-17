Курган, , 17:08 — REGNUM В правительстве Курганской области появился новый департамент — информационной политики. Его возглавила известная на Урале журналистка Анастасия Гусарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Решение о создании нового департамента было принято 17 октября 2019 года на заседании правительства Курганской области.

Новое ведомство создано на базе управления информационно-аналитической деятельности правительства Зауралья. Функционал нового департамента: создание единой информационной и внутренней политики на территории Курганской области, взаимодействие с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, а также средствами массовой информации.

Отмечается, что штатная численность сотрудников при переходе из управления в департамент не будет.