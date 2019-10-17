Одесса, Украина, , 17:06 — REGNUM Украина ожидает прибытия из США в Одессу двух патрульных катеров типа Island, сообщает 17 октября EADaily.

Списанные из состава Береговой охраны США катера должны прибыть в Одессу не позднее 21 октября на борту американского сухогруза Ocean Freedom.

В состав ВМС Украины они войдут под наименованиями Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года США передали Украине списанные патрульные катера типа Island, которые должны «усилить» украинский флот на Чёрном море.

Ранее сообщалось, что украинские экипажи для для этих «новых» кораблей прошли обучение в США.

Киев уже заявил, что после модернизации эти катера войдут в состав ВМС Украины.

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