Рига, , 16:56 — REGNUM Пожертвования политическим партиям могут делать только их члены, а не любые физические лица. Такое предложение сегодня, 17 октября, сделал министр юстиции Латвии и глава Новой консервативной партии Янис Борданс, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM.

Он уверен, что государство должно больше финансировать партии, тем самым обеспечив их независимость от спонсоров, которыми часто выступают предприниматели, которые, в свою очередь, могут пытаться через спонсируемые партии решать свои бизнес-задачи на законодательном уровне.

Правительство Латвии в 2020 году планирует выделить партиям 4,5 млн евро, а не 600 тыс, как в этом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней Литве похожий порядок действует уже много лет — юридическим лицам полностью запрещено финансирование партий, а физические лица ограничены суммарным потолком пожертвований в размере 10 тыс. евро. Дотации партиям распределяются согласно их результатам на различных выборах.