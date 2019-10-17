Дамаск, , 16:55 — REGNUM Турция организовала преступную агрессию против Сирии, заявил 17 октября сирийский президент Башар Асад на встрече с советником премьер-министра Ирака по нацбезопасности Фалехом аль-Файядом.

Об этом сообщила пресс-служба президента Сирии на официальной странице в Twitter.

«Преступная агрессия Турции, организованная режимом Эрдогана против нашей страны, является вопиющим вторжением и бесспорной агрессией», — цитирует пресс-служба заявление Башара Асада.

Напомним, Турция с 9 октября проводит на территории Сирии военную операцию «Источник мира», главным образом направленную против курдов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров заявил по этому поводу, что российская сторона будет способствовать налаживанию взаимодействия Сирии и Турции в деле обеспечения безопасности на их общей границе.

На 22 октября намечен визит президента Турции Эрдогана в Россию на встречу с Владимиром Путиным.

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