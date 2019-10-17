Киев, , 16:54 — REGNUM

Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. Об этом 17 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил юрист и адвокат Ростислав Кравец.

«Если это дело связано с коррупцией, то соответственно оно будет подследственно НАБУ. Соответственно оно будет передано в Высший антикоррупционный суд для избрания меры пресечения», — сказал Кравец.

Он также напомнил, что еще год назад у НАБУ были основания для задержания и вынесения подозрений Гладковскому.

«Еще прошлый состав Верховной рады внес изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предоставили НАБУ право задерживать подозреваемых лиц на месте преступления. Если сегодня задержали, значит, должно быть обращение в суд, предъявлено подозрение и избрана мера пресечения. Посмотрим до вечера, что будет происходить по этому делу. Основания для вручения подозрений были еще год назад… Что делало НАБУ год, это также большой вопрос», — сказал Кравец.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня под Киевом следователи НАБУ задержали Гладковского после попытки вылететь с Украины. По данным НАБУ, экс-чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются.