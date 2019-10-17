Киев, 17 октября 2019, 16:54 — REGNUM
Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. Об этом 17 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил юрист и адвокат Ростислав Кравец.
Он также напомнил, что еще год назад у НАБУ были основания для задержания и вынесения подозрений Гладковскому.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня под Киевом следователи НАБУ задержали Гладковского после попытки вылететь с Украины. По данным НАБУ, экс-чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются.