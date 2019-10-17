Москва, , 16:52 — REGNUM После неудачной эскалации конфликта с КНДР США получили настолько сильный репутационный удар, что всё больше стран начинают пренебрегать мнением Вашингтона. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«То, что сейчас происходит с Соединёнными Штатами Америки и вообще в мире, мне кажется, за это мы должны быть благодарны «маленькому» Ыну, который, встречаясь с Трампом, чётко выдержал свою позицию и линию, несмотря на то, что и флот подводили, и бомбить обещали. Он всему миру показал: эти ковбои на лошадях не стоят ломаного гроша», — заявил Килинкаров.«Если у тебя есть страна, если у тебя есть политическая воля и поддержка… (Американцы) фактически шантажом достигали определённых целей. Вот Ын показал: вы можете шантажировать сколько хотите, но мы за свою страну готовы умереть. И вы развернулись и пошли. Тихо и спокойно», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований.

Ранее СМИ сообщили о том, что перед началом наступления турецкой армии на курдские территории в Сирии, президента США Дональд Трамп послал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с предостережениями по поводу действий войск Турции. По слухам, Эрдоган не удосужился прочитать сообщение, отправив его в мусорную урну.