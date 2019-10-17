Нью-Дели, , 16:41 — REGNUM Бывший премьер-министр Индии и отец индийского «экономического чуда» Манмохан Сингх заявил, что у правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) нет ни единого шанса удвоить ВВП страны к 2024 году. Об этом 17 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Манмохан Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что для успешного развития экономики и удвоения ВВП к 2024 году Индии необходимо достичь темпов экономического роста в 10%. По словам бывшего премьер-министра южноазиатского государства, в краткосрочной перспективе правительству во главе с премьер-министром Нарендрой Моди удастся увеличить темпы прироста ВВП лишь до 6%. «Нарендре Моди не приходится мечтать об удвоении объёмов экономики Индии к 2024 году», — добавил он.

Напомним, что после победы на парламентских выборах 2019 года «Бхаратия джаната парти» объявила о своём намерении увеличить ВВП страны до 5 трлн долларов к концу своего срока правления в 2024 году. В настоящее время ВВП Индии составляет около 2,6 трлн долларов.