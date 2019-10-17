Тбилиси, , 16:36 — REGNUM Встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, была своевременной и крайне необходимой, считает министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, которому 17 декабря пришлось отчитываться перед грузинскими депутатами за свою деятельность в рамках так называемого «правительственного часа» в парламенте Грузии. Выступление Залкалиани перед законодателями было запланировано именно после этой встречи и по ее итогам. Оппозицию, которая обвиняет нынешнее правительство Грузии в проведении интересов России, интересовала тематика переговоров Залкалиани и Лаврова.

Основной лейтмотив объяснений представителей правительства Грузии состоит в том, что инициатором встречи глав МИД Грузии и России выступила Швейцария, которая после августовских событий 2008 года и разрыва дипотношений между двумя странами играет роль их посредника.

Упор на то, что встречу в рамках ООН организовала именно Швейцария, власти Грузии, и прежде всего МИД, стали делать с самого начала, после того, как информацию о встрече разнесли по медийному пространству российские СМИ.

Глава российского внешнеполитического ведомства в ответ на ажиотаж, развернувшийся на политической арене Грузии в связи с его беседой с Залкалиани, отметил, что грузинский министр сам попросил его о встрече, и он не отказал. Особого значения в Москве самой встрече не придали и потайных замыслов и планов за ней не искали. В Грузии же все это время продолжали муссировать версии того, о чем говорил Залкалиани с Лавровым в Нью-Йорке и на какие уступки согласился пойти.

На таком эмоционально-остром политическом фоне, который с течением времени несколько притупился, министр иностранных дел Грузии в своем выступлении в парламенте заострил внимание на той обстановке, которая предшествовала встрече и которая сложилась на «оккупированных территориях» Грузии. Это и «тяжелая волна незаконной бордеризации», и многочисленные нарушения прав человека, которые, по информации грузинской стороны, происходят по обе стороны «административной границы».

«Эти процессы особенно обострились с начала августа. Поэтому хочу четко заявить, что эта встреча была своевременной и необходимой», — подчеркнул Залкалиани и добавил, что инициатором и организатором этой встречи была все же именно Швейцария и что диалог с российским коллегой поддержали западные друзья и партнеры Грузии.