Киев, 17 октября 2019, 16:33 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины, журналист издания Украинская правда Сергей Лещенкопроинформировал, чтоследователиНационального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского в ресторане Kidev на Бориспольской трассе (под Киевом) после его попытки улететь из Украины.
Соответствующее фото задержания Лещенковыложил в своем Telegram.
По его словам, задержание Гладковского было согласовано с руководством Генеральной прокуратуры Украины.
В свою очередь пользователи Фейсбука не верят, что украинский суд посадит соратника экс-президента Петра Порошенко Гладковского.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне «Укроборонпром», в частности в отношении Свинарчуков (Олег и Игорь Гладковские).
В 2019 году украинские СМИ опубликовалиматериалы следствия, в которых говорится, что чиновник СНБО Гладковский и его сын Игорь причастны к организации схем закупки старых российских запчастей к украинской военной технике по завышенным в два-три раза ценам. При этом коррупционные средства отмывались через ряд предприятий госконцерна «Укроборонпром», а также через завод «Кузница на Рыбальском», который принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.