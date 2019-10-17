Киев, , 16:33 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины, журналист издания Украинская правда Сергей Лещенкопроинформировал, чтоследователиНационального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского в ресторане Kidev на Бориспольской трассе (под Киевом) после его попытки улететь из Украины.

Соответствующее фото задержания Лещенковыложил в своем Telegram.

По его словам, задержание Гладковского было согласовано с руководством Генеральной прокуратуры Украины.

«Олег Гладковский в четверг днем пытался вылететь из Украины. Его не выпустили из страны. После этого поехал в ресторан на Бориспольской трассе и там был задержан НАБУ».

В свою очередь пользователи Фейсбука не верят, что украинский суд посадит соратника экс-президента Петра Порошенко Гладковского.

«Толку только 0. Суд всё равно оправдает, а следователи не докажут:)) Так и живём… Как политический шум покатит», — пишет Андрей Сирадчук.

«Кто-то из судей станет владельцем новенького дома или квартиры», — добавил Вадим Николаевич под постом Лещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне «Укроборонпром», в частности в отношении Свинарчуков (Олег и Игорь Гладковские).

В 2019 году украинские СМИ опубликовалиматериалы следствия, в которых говорится, что чиновник СНБО Гладковский и его сын Игорь причастны к организации схем закупки старых российских запчастей к украинской военной технике по завышенным в два-три раза ценам. При этом коррупционные средства отмывались через ряд предприятий госконцерна «Укроборонпром», а также через завод «Кузница на Рыбальском», который принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.