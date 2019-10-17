Ханты-Мансийск, , 16:30 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова не задумывается о возможной отставке. Срок её полномочий истекает в сентябре 2020 года, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на департамент общественных и внешних связей ХМАО.

«По закону возможность ещё одного губернаторского срока существует, но сейчас, ежеминутно я не думаю об этом. Я продолжаю работать, создавая систему, которая будет предусматривать необратимость всего хорошего», — заявила Наталья Комарова.

Напомним, Наталья Комарова стала губернатором Югры 1 марта 2010 года, по указу президента России Дмитрия Медведева. Затем поменялась норма избрания глав регионов — назначение прямым президентским указом было отменено. В 2015 году президент России Владимир Путин рекомендовал Наталью Комарову на пост главы региона, дума ХМАО поддержала мнение главы государства. И хотя считается, что Комарова руководит Югрой два срока, де-юре она находится на посту губернатора первый период и срок её полномочий следует отсчитывать с 13 сентября 2015 года.

Отметим, что губернатор Ханты-Мансийского округа избирается путём процедуры согласования кандидатур через губернатора Тюменской области, президента России и думу ХМАО. Окончательное решение по выбору главы Югры — за региональными депутатами.

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