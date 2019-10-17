Тбилиси, , 16:30 — REGNUM

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили остается без охраны. 16 декабря 2019 года истекает один год с того дня, как он передал полномочия новоизбранному тогда президенту Саломе Зурабишвили и покинул пост и президентскую резиденцию. Об этом не без помощи друзей экс-президента «вспомнили» и забили тревогу грузинские СМИ.

Согласно внесенным в период правления «Грузинской мечты» в действующее законодательство многочисленным изменениям, бывший президент может пользоваться услугами государственной охраны лишь в течение одного года после ухода с должности. И лишь в том случае, если Специальная служба государственной охраны сочтет, что имеются обстоятельства, которые могут каким-то образом создавать угрозу бывшему высокопоставленному лицу, услуги охраны ему могут оставить.

На этот раз, как заявили грузинским СМИ в Спецслужбе госохраны, никаких обстоятельств и никаких оснований для продолжения охраны бывшего президента нет.

Поправки в Конституцию и законодательство, которые существенно ограничили полномочия президента и свели его функции лишь к отдельным действиям на внешнеполитическом направлении, тогда еще занимавший пост президента Георгий Маргвелашвили воспринимал очень болезненно и считал, что все эти изменения и ограничения направлены прежде всего против него. В бытность главой государства он пытался выступать в роли оппонента «Грузинской мечты» и высказывать собственное мнение по тем или иным вопросам внутренней политики, налагать вето на принимаемые парламентом законопроекты, но в итоге его такая активность особых результатов не приносила, законы принимались, и президент был вынужден подписать то, на что ранее налагал вето.

Так же, в обстановке острых противоречий и разногласий, была принята в свое время и нынешняя Конституция Грузии, которая вступила в силу уже после президентских выборов 2018 года, после возведения на пост президента Саломе Зурабишвили. В отличие от предшественника, она старается лишний раз не делать никаких комментариев и не высказывать своего мнения в ответ на неожиданно задаваемые вопросы и придерживается позиции, что президент Грузии по новой Конституции политиком не является.