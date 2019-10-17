Архангельск, , 16:29 — REGNUM Сегодня в правительстве Архангельской области прошла процедура вскрытия конвертов с заявками кандидатов на роль регионального оператора по обращению с отходами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, на участие в конкурсе заявились два участника.

Заявки поступили от ООО «Экоинтегратор» и ООО «Геракл». Обе компании представили пакет документов и обозначили стоимость конкурсного предложения. В первом случае эта сумма составила 28 млрд 265 миллионов рублей, во втором — 28 млрд 460 миллионов рублей.

«Теперь в течение двух ближайших дней комиссии предстоит проанализировать все представленные документы на предмет соответствия конкурсной документации, — заявил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко. — Не ранее, чем через десять дней после определения победителя, с ним будет подписано соглашение, в котором будут предусмотрены права и обязанности сторон, все нюансы, которые касаются деятельности регионального оператора. После этого будет проведена конкурсная процедура по определению перевозчиков, затем — установлен тариф. После этого регоператор сможет приступить к предоставлению коммунальной услуги».

Окончательный вердикт конкурсная комиссии вынесет завтра, 18 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний оператор ООО «Экоцентр» этим летом расторг договор с Архангельской областью после череды скандалов. В частности, из-за протеста населения была отменена реализация одного из проектов оператора — межмуниципального полигона в Рикасихе.