Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM Администрация Екатеринбурга не должным образом учитывает мнение жителей города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга» со ссылкой на результаты социологического опроса.

48% опрошенных горожан заявили, что в мэрии недостаточно учитывают их мнение по вопросам строительства и благоустройства. А 31,4% респондентов и вовсе считают, что их мнение полностью не берётся в расчёт.

По мнению общественников, «активная часть городского сообщества» крайне нуждается в диалоге с администрацией города.

Выборка составила 800 человек, все они — совершеннолетние жители Екатеринбурга. Опрос проходил по телефону. Исследование проводилось с 25 сентября по 10 октября 2019 года среди совершеннолетних фондом «Открытое мнение».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал несколько опросов в городе до конца 2019 года. По мнению мэра, благодаря таким процедурам можно выявлять реальное мнение горожан.

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