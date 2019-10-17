Севастополь, 17 октября 2019, 16:26 — REGNUM Начальника главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Сергея Самойлова отправили в отставку. Об этом ИА REGNUM 17 октября сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе в рамках уголовного дела задержали бывшего главу департамента городского хозяйства Михаила Тарасова. Позже местные СМИ сообщили о задержании и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко.
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