Севастополь, , 16:26 — REGNUM Начальника главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Сергея Самойлова отправили в отставку. Об этом ИА REGNUM 17 октября сообщили в пресс-службе правительства города.

«И.о. губернатора Михаил Развожаев отправил Сергея Самойлова в отставку. Он работал в Севприроднадзоре с 2014 года», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе в рамках уголовного дела задержали бывшего главу департамента городского хозяйства Михаила Тарасова. Позже местные СМИ сообщили о задержании и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко.

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