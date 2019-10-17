Красногорск, , 16:32 — REGNUM В Мособлдуме в трех чтениях приняли изменения в закон «О государственной гражданской службе в Московской области», согласно которым у части госслужащих появится возможность работать удаленно. Правом на дистанционную работу смогут воспользоваться гражданские служащие, замещающие ведущие, старшие и младшие должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам пресс-центра областного парламента.

Московская область станет первым регионом, разрешившим госслужащим дистанционную работу. Как ранее заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, данное решение продиктовано растущим уровнем информатизации общества. Так, например, многие коммерческие структуры разрешают своим сотрудникам работать удаленно, эту же практику можно распространить и на государственные учреждения.

«К тому же, уже есть позитивный опыт других стран — например, в Японии около 10% чиновников работают удалённо, что позволяет разгрузить дороги в кварталах, где располагаются министерства и ведомства, а также экономить бюджетные средства. Подмосковье пока первый регион в стране, который выступает с инициативой по переводу части госслужащих на удалённую работу, но уверен, другие субъекты тоже найдут эту идею полезной», — заявил ранее Игорь Брынцалов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области окончательно введена в эксплуатацию информационная система, которую использовали на муниципальных выборах 8 сентября 2019 года.

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