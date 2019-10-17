Киев, 17 октября 2019, 16:13 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины, журналист издания Украинская правда Сергей Лещенкосообщил, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).
В свою очередь спикер парламента Дмитрий Разумковподтвердил, что видел сообщения о задержании Гладковского.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ опубликовали материалы следствия, в которых говорится, что чиновник СНБО Гладковский и его сын Игорь были причастны к организации схем закупки старых российских запчастей к украинской военной технике по завышенным ценам. При этом средства отмывались через ряд предприятий госконцерна «Укроборонпром», а также через завод «Кузница на Рыбальском», который принадлежал экс-президенту Петру Порошенко. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн.
10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне «Укроборонпром».