Киев, , 16:13 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины, журналист издания Украинская правда Сергей Лещенкосообщил, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).

«Близкий соратник президента Порошенко, экс-зам секретаря СНБОУ Олег Гладковский задержан НАБУ. Задержание Гладковского было согласовано руководством генпрокуратуры», — написал Лещенко 17 октября на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь спикер парламента Дмитрий Разумковподтвердил, что видел сообщения о задержании Гладковского.

«Осенью тоже сажают. Бывает по-разному. К сожалению, я не могу прокомментировать эту ситуацию, потому что был на заседании Верховной рады. Я видел в мониторинге эту информацию, но пока у меня нет подтверждения или опровержения её. Думаю, что это должны комментировать не мы, как политики, а правоохранители… Правоохранительные органы будут работать, несмотря на то, кто в каких креслах сегодня сидит, кто сидел в креслах вчера или будет занимать завтра», — добавил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ опубликовали материалы следствия, в которых говорится, что чиновник СНБО Гладковский и его сын Игорь были причастны к организации схем закупки старых российских запчастей к украинской военной технике по завышенным ценам. При этом средства отмывались через ряд предприятий госконцерна «Укроборонпром», а также через завод «Кузница на Рыбальском», который принадлежал экс-президенту Петру Порошенко. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне «Укроборонпром».