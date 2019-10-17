Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Бывшие учредители и владельцы телекомпании «Рустави 2» просят поддержки у всех грузинских СМИ в связи с процессом, который может вскоре начаться в Тбилисском городском суде по их иску против нынешнего владельца этого телеканала.

Как заявили учредители на пресс-конференции 17 октября, они не верят в торжество справедливости в Грузии, а потому призывают журналистов, а также дипломатический корпус и неправительственный сектор держать весь процесс под жестким мониторингом.

«Мы понимаем, что весь процесс в связи с «Рустави 2» будет в центре внимания общества, поэтому заявляем, что наша борьба будет бескомпромиссной и открытой. Призываем все СМИ, гражданское общество и дипломатический корпус держать весь процесс под активным мониторингом. Сегодняшняя ситуация вокруг «Рустави 2» никак не отвечает критериям восстановления справедливости, поэтому мы обращаемся к правительству и сторонникам «Грузинской мечты», чтобы те не мешали ходу судебного процесса, чтобы хотя бы на этот раз было выполнено данное еще в 2012 году обещание восстановления справедливости», — заявили Акимидзе и Двали.

После пресс-конференции они вместе с адвокатом Кахой Кожоридзе направились в суд и подали иск, главным ответчиком по которому выступает нынешний владелец «Рустави 2» Кибар Халваши. Еще одним ответчиком должен стать Паата Карсанидзе, который, как уверены Двали и Акимидзе, по указанию Михаила Саакашвили в 2004 году выкупил у них контрольный пакет акций телекомпании и в тот же день продал их тогда еще приближенному к властям бизнесмену и другу Ираклия Окруашвили Кибару Халваши.

Кожоридзе, который после ухода из администрации президента Маргвелашвили, где был его советником по юридическим вопросам, некоторое время держался в стороне от активной политики, недавно стал членом новоучрежденного банкиром Мамукой Хазарадзе движения «Лело». Он заявляет, что иск по «Рустави 2» — один из лучших из когда-либо составленных им исков, и в победе своих подзащитных на этом процессе уверен.

Отметим также, что вскоре после приобретения права собственности на «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о намерении продать свои 100% в этой телекомпании, но покупателей у него не оказалось, и телеканал остался в его собственности. После этого почти весь основной корпус телекомпании покинул ее и целиком перешел в учрежденный бывшим гендиректором «Рустави 2» и его партнерами новый телеканал «Мтавари архи». А телекомпания «Рустави 2» сегодня вещает в некоем аморфном, непривычном для нее, поверхностно-критичном и одновременно безобидном режиме.

Напомним, что ранее все инстанции грузинского правосудия рассмотрели иск Кибара Халваши, который требовал возвращения отобранной у него правительством Саакашвили телекомпании «Рустави 2». Выиграв дело, он предложил бывшим учредителям и владельцам Акимидзе и Двали переговоры с целью уступки части долей в телекомпании, но эти переговоры не состоялись. Халваши смог вступить во владение «Рустави 2» только после оглашения решения ЕСПЧ, который признал, что в решении всех инстанций грузинского суда никаких нарушений прав человека в отношении уже бывших владельцев этой телекомпании — братьев Караманишвили — нет.