Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Давид Двали и Джарджи Акимидзе опоздали с подачей иска. Срок исковой давности истек. Об этом 17 октября заявил генеральный директор вещательной компании «Рустави 2» Паата Салия в ответ учредителями телекомпании иска в Тбилисский городской суд с требованием вернуть им 60%-ную долю в «Рустави 2», передает «Интерпрессньюс».

Как пояснил Паата Салия, в случае с иском Кибара Халваши сроки были соблюдены, а учредители телекомпании опоздали с его внесением, поскольку срок исковой давности истек, и они должны были это сделать до 2014 года.

Паата Салия «Они опоздали с иском. Они должны были подать иск до 2014 года»

Ранее учредители телекомпании «Рустави 2» Давид Двали и Джарджи Акимадзе, а также защитник их интересов Каха Кожоридзе внесли иск в Тбилисский городской суд с требованием вернуть им 60%-ную долю в «Рустави 2».

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