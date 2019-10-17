Киев, , 16:05 — REGNUM Верховная рада Украины на заседании сегодня, 17 октября, приняла в целом закон «О верификации и мониторинге государственных выплат».

За это решение проголосовали 249 депутатов при 226 необходимых, в основном представляющих фракции «Слуга народа» и «Голос», передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают авторы инициативы, целью этого закона является повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

В первом чтении украинские депутаты поддержали инициативу 20 сентября, тогда за проект документа проголосовали 254 парламентария при 226 необходимых.

СМИ и эксперты ранее сообщали, что новый предусматривает три этапа проверок претендентов на любые выплаты от государства, начиная от пенсий и заканчивая субсидиями и различными доплатами.

«Это чисто классовая политика по принципу «заставим бедных платить», которая закончится полной ликвидацией льгот — даже монетизированных», — заявлял политолог и журналистАндрей Манчук.