Лондон, , 16:15 — REGNUM Сделка по выходу Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), договоренность о которой стороны достигли ранее, позволит стране заключать беспрепятственно торговые соглашения, вести контроль за своими границами и защитить интересы жителей Северной Ирландии. Об этом 17 октября рассказал в видеосообщении в своем аккаунте в социальной сети Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Новая сделка гарантирует, что мы установим новые отношения с ЕС, основанные на принципах свободной торговли и дружеского сотрудничества, а также вернем себе полный контроль над нашими законами, границами, финансами и торговыми отношениями, и никто не будет нам в этом мешать», — заявил в своем сообщении Джонсон.

Также он рассказал, что Британия, по условиям новой сделки, в полном составе покинет таможенный союз ЕС и это позволит ей заключать торговые соглашения по всему миру.

Кроме этого, премьер-министр Британии отметил, что из нового соглашения с ЕС по Brexit исключены положения об антидемократическом режиме «бэкстоп» и население Северной Ирландии сможет самостоятельно определять по каким законам они будут жить.

«Кроме того, в отличие от «бэкстопа», новое соглашение даст народу возможность прекратить действие особых правил, (введённых для Северной Ирландии), если народ этого пожелает», — сообщил Джонсон.

Также Джонсон подчеркнул, что это именно его правительство добилось отмены положений о неограниченном по времени «бэкстопе» в сделке по условиям Brexit с ЕС, призванном дать гарантию прозрачности границы на острове Ирландия, но при этом не позволявшему Британии прекратить действие данного режима без согласия ЕС.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон в своем Twitter подтвердил заключение Британией и ЕС новой сделки по Brexit.