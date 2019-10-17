Белград, 17 октября 2019, 16:33 — REGNUM 17 октября бывший Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что «ЕС должен наградить Северную Македонию за Преспанское соглашение, заключить которое было достаточно сложно».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано Эштон в рамках панельной дискуссии на Форуме по безопасности, проходящем в Белграде под девизом «Устойчивое решение для Западных Балкан».
Напомним, в эти дни, 17−18 октября, проходит заседание Совета ЕС, на котором решится, начнутся ли переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС в будущем году.
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