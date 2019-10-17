Белград, , 16:33 — REGNUM 17 октября бывший Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что «ЕС должен наградить Северную Македонию за Преспанское соглашение, заключить которое было достаточно сложно».

Кэтрин Эштон European Defence Agency

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано Эштон в рамках панельной дискуссии на Форуме по безопасности, проходящем в Белграде под девизом «Устойчивое решение для Западных Балкан».

Напомним, в эти дни, 17−18 октября, проходит заседание Совета ЕС, на котором решится, начнутся ли переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС в будущем году.

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