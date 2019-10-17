Кишинёв, , 16:02 — REGNUM Провал переговоров в Братиславе по молдавско-приднестровскому урегулированию вызвал неудобные вопросы к правительству Молдавии от участников формата «5+2». При этом молдавское правительство возлагает ответственность за произошедшее на ставленника президента страны Игоря Додона — заместителя премьер-министра по реинтеграции Василия Шову, пишет 17 октября портал Regional Trends Analytics.

Так, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что новое коалиционное соглашение политического альянса ACUM и социалистической партии (ПСРМ) нацелено на достижение «малых шагов» в контактах с Тирасполем и конкретные результаты по укреплению доверия между Тирасполем и Кишиневом. Попеску отметил, что в документе не говорится о скорой реинтеграции страны, переговорах с Тирасполем о политическом статусе и международном признании нейтралитета Молдавии.

Правительство Молдавии, отмечает портал, полностью оставляет ответственность за срыв переговоров на Шове, чья повестка урегулирования является альтернативной по отношению к позициям остальных участников формата «5+2».

Как сообщало ИА REGNUM, заседание по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» (Приднестровье, Молдавия, ОБСЕ, Россия и Украина, США и Евросоюз) состоялось в Братиславе 9 и 10 октября. Молдавская сторона сорвала подписание итогового протокола.

Читайте также: Приднестровье и «5+2»: Молдавия показала недоговороспособность